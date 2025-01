Cruzeiro e Gabigol: apresentação no Mineirão terá casa cheia

O Cruzeiro divulgou a parcial de venda de ingressos para a apresentação do atacante Gabigol, no Mineirão, no sábado (4), às 12h (de Brasília). E o Gigante da Pampulha estará lotado.

Foram disponibilizados bilhetes para os setores Amarelo Inferior e Superior e Vermelho Inferior. A demanda foi alta, e o clube também disponibilizou ingressos para os setores Vermelho Superior e Roxo Superior. Assim, a tendência é de casa cheia. Os bilhetes, afinal, têm preço único de R$ 10 e os torcedores podem comprá-los pelo aplicativo Nação Azul ou no site ingresso.cruzeiro.com.br.

Anúncio de Gabigol

O atacante anunciado pelo Cruzeiro no primeiro minuto de 2025. Em vídeo divulgado no YouTube do jogador e da Raposa, além das outras redes sociais, o atleta apareceu com a camisa do Cruzeiro.

Aliás, minutos após o anúncio, o próprio jogador usou o X (antigo Twitter) para exaltar o Cruzeiro: “É o Cabuloso”, postou.