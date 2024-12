Roberto Assaf: Sucesso a Vitor e Andreas Pereira

Colunista do J10 espera que os dois Pereiras que recentemente estiveram no Flamengosigam bem longe do clube da Gávea

Felicidade no fim do ano. Vitor Pereira estreou nos Wolves com vitória, 2 a 0 sobre o Manchester United. Depois, seu time arrancou um 2 a 2 com o Tottenham,fora decasa. O fato tem dois lados. O bom: enquanto Pereira conviver com o sucesso, não corre o risco de ficar desempregado e – num absurdo pouco provável – voltar ao Flamengo. No futebol, tudo é possível, principalmente se o dirigente não entender patavina da coisa. O lado ruim: o outro lusitano, Rubem Amorim, ex-rei da Taça da Liga, não consegue acertar o Devils. Tomou gol olímpico, Bruno Guimarães foi expulso, e o time cai pelas tabelas.

A propósito, no choque entre portugueses, os que estão ganhando terreno são Nuno do Espírito Santo – nasceu em São Tomé e Príncipe, mas tem cidadania – que mantém o Nottingham Forest fechando o ano em segundo lugar;Além dele, Marco Silva, técnico do Fulham, que venceu o Chelsea por 2 a 1 em Stamford Bridge e empatou com o Bournemouth em seguida. Seu time faz campanha regular, em posição acima do meio na Premier. A novidade por lá é que Andreas Pereira está a um passo de ingressar no Palmeiras.