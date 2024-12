Lucas Barrios, ex-Grêmio e Palmeiras, anuncia aposentadoria

Com passagens por Palmeiras e Grêmio, o paraguaio Lucas Barrios anunciou sua aposentadoria do futebol nesta segunda-feira (30). Aos 40 anos, o ex-jogador estava atuando pelo Sportivo Luqueño e agora seguirá no esporte como treinador.

Entre 2015 e 2017, o então atacante atuou no futebol brasileiro e acumulou importantes títulos. Conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro com o Verdão e, posteriormente, com o Tricolor Gaúcho, conquistou a Copa Libertadores.