Empresas de apostas que patrocinam times da Série A ficam fora de lista do governo

Segundo matéria desta terça-feira (31) do “UOL”, essas empresas surgem fora das listas, que contemplam as que estão autorizadas, as que estão de maneira provisória, e as que terão de enviar novos documentos para conseguir o “ok” definitivo do governo.

Algumas das casas de apostas que patrocinam clubes da Série A do Brasileirão não conseguiram autorização definitiva para operar no país. É o caso da Esportes da Sorte (Corinthians, Bahia e Ceará), Pixbet (Flamengo), Parimatch (Botafogo) e Betvip (Sport).

Também nesta terça, o Ministério da Fazenda publicou 15 portarias que regulam o mercado das apostas de quota fixa no Brasil para 2025. Segundo o Ministério, as empresas com autorizações provisórias têm um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 (caso apresentem as justificativas necessárias presentes na portaria), para entregar os certificados técnicos obrigatórios, como os de segurança dos sistemas e servidores de jogos.

Caso não cumpram, podem ter suas autorizações suspensas por até 90 dias e permanecendo o descumprimento terão a autorização cassada definitivamente, impedindo-as de operar. Além disso, a partir desta quarta-feira (1º), todas as empresas autorizadas a atuar em âmbito nacional precisam cumprir todas as regras, inclusive operar exclusivamente em sites com o domínio “.bet.br’.

Para as empresas que pediram autorização e não cumpriram os requisitos, houve o indeferimento, contra o qual cabe recurso administrativo. Já as que perderam prazos tiveram seus processos arquivados. As que estão autorizadas atenderam aos requisitos, incluindo o pagamento da outorga de R$30 milhões.