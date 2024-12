Neymar brinca com Maya: ‘Ainda bem que estou casado’

O atacante Neymar encontrou Maya Massafera pela primeira vez após a influenciadora passar por uma transição de gênero. No bate-papo, ocorrido no último domingo (29), o jogador do Al-Hilal, que estava com Bruna Biancardi, foi questionado sobre suas impressões em relação as mudanças físicas dela.

No vídeo, Neymar diz que Maya está “maravilhosa”. Posteriormente, a influenciadora pergunta ao jogador se ele a apresentaria para seus amigos.