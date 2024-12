Mário admite dificuldades em carta aberta aos sócios do Fluminense

O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, divulgou carta aberta aos sócios na tarde desta segunda-feira (30), penúltimo dia do ano. No texto, ele fala das dificuldades que o Tricolor encontrou ao longo da temporada, admitindo que precisou de atitudes radicais para mudança de curso com o ano em andamento. Afinal, a equipe lutou contra o rebaixamento até a última rodada do Brasileirão 2024.

Ele relembra também das conquistas do time na base, tais como o Brasileirão e a Copa do Brasil Sub-20, além da Copinha feminina (título inédito). Mário reclamou do calendário brasileiro, alcunhando-o de “assoberbado”, explicando que somente na final da Recopa Sul-Americana 2024 houve o “fim” da temporada 2023.

As mudanças surtiram efeito, ainda que mais tardiamente do que gostaríamos. Entre outras razões, posso dizer que foi muito difícil mudar o comando de um time multicampeão, moldado à feição de um trabalho extremamente autoral, alterar radicalmente nosso estilo de jogo e restabelecer procedimentos para tomada de decisão no departamento de futebol – tudo isso em meio ao assoberbado calendário do futebol brasileiro.

Esta é uma mensagem de reconhecimento e agradecimento a todos os sócios que se mantiveram apoiando o Fluminense FC nesse período difícil pelo qual passamos em campo. O ano de 2024 foi um dos mais desafiadores de nossa história recente e, certamente, um dos mais complexos desde que assumimos a direção do clube. Perde, em termos de dificuldade, apenas para o ano de 2019, quando vivemos situação semelhante sem que tivéssemos, naquele momento, a estrutura de gestão que conseguimos colocar de pé nos primeiros anos – e que muito nos ajudou. Desta vez, nosso desempenho no Campeonato Brasileiro nos colocou diante de decisões de correção dificílimas, da necessidade de medidas internas profundas, que foram implementadas com o campeonato em curso.

Nosso trabalho foi além de corrigir os erros cometidos no início da temporada, rever algumas contratações que não surtiram o efeito desejado e equívocos em algumas decisões, que nos levaram a uma escolha de elenco menos estruturada do que nos anos anteriores. A verdade é que o calendário de 2023 só terminou para nós na vitória contra a LDU em fevereiro de 2024 e foi tudo muito rápido e decidido com pouco tempo de avaliação, muito em razão do calendário apertado e de um clube que não tem um dos maiores e mais robustos orçamentos do futebol brasileiro. Tudo isso foi visto, reconhecido e novos rumos foram desenhados com a maturidade necessária.

Tivemos que cortar na carne e, para preservação da segurança de nossos torcedores, suspender até mesmo nossa festa de aniversário, além de outros eventos durante toda a temporada. Não havia clima de festa, por mais doloroso que tenha sido deixarmos de viver nossa vida como grupo, como uma comunidade de amor ao Fluminense.

Apesar dos contratempos, seguimos sendo vitoriosos em diversas outras frentes. Destaco especialmente os títulos conquistados pelas categorias de base, por nossas atletas do futebol e do vôlei. Fomos Campeões Brasileiros e da Copa do Brasil com a equipe Sub-17. Nossas crias do Sub-13 derrotaram os meninos do Manchester City na Arábia Saudita. Ganhamos a Copa São Paulo de Futebol Feminino pela primeira vez na história e voltamos a ser campeões estaduais de Vôlei Feminino sobre nosso maior rival.