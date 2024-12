Grêmio fecha negócio com lateral João Lucas

O Grêmio acertou com o Santos a compra do lateral-direito João Lucas. O jogador, de 26 anos, custou 2 milhões de euros aos cofres do clube gaúcho, cerca de R$ 12,8 milhões de reais. O Tricolor aguarda os últimos exames para realizar o anúncio oficial da contratação.

João Lucas chegou ao Santos em 2023, vindo do Cuiabá. Em 2024, o lateral foi emprestado ao Juventude, onde atuou em 49 partidas, marcando dois gols. Seu retorno estava previsto para o Peixe em 2025, quando encerra o seu contrato com o Alvinegro, mas o clube optou pela negociação. Antes disso, havia atuado pelo Flamengo e Bangu e, na base, passou por Goiás e Vila Nova.