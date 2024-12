Gabigol e Rafaella Santos surgem aos beijos em foto

O casal estava no Japão desde o início de dezembro, mas sem realizar nenhum tipo de publicação em que apareciam juntos. Porém, a influenciadora pôde ser flagrada em alguns momentos da viagem exibidos por Gabigol, o que aumentou a suspeita sobre uma reconciliação. Atualmente, os dois, ambos de 28 anos, estão em Trancoso, na Bahia, onde passarão o Ano Novo.

Uma foto publicada por Rafaella Santos colocou um ponto final na especulação sobre uma possível volta com Gabigol . No último domingo (29), a influenciadora exibiu uma imagem em que dá um beijo no atacante. Porém, a irmã de Neymar apagou a postagem no Instagram posteriormente. Contudo, fãs acabaram printando a publicação, que logo viralizou.

A nova tentativa de Gabigol e Rafaella é mais uma do casal desde que assumiram pela primeira vez o namoro, em 2017. Entre idas e vindas, eles já terminaram e reataram ao menos três vezes nos últimos sete anos. No período, o atacante chegou a ter o nome envolvido com possíveis novos amores, mas nada que tenha evoluído de forma significativa.

A passagem de 2024 para 2025 terá mais uma mudança para Gabigol, além da vida amorosa. O atacante deixará o Flamengo no fim do ano e vive a expectativa de anunciar o seu novo clube em breve. A tendência é que o Cruzeiro seja o novo clube do camisa 99.

