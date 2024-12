Emissora indica motivo da negativa de Sergio Ramos para o Boca

Ambientado a contratações de caráter bombástico na América do Sul, o Boca Juniors tentou, efetivamente, a chegada do zagueiro espanhol Sergio Ramos em 2024. Porém, uma questão objetiva acabou inviabilizando o negócio. Ao menos, é o que aponta o programa de rádio espanhol ‘El Larguero’.

De acordo com o veículo europeu, a oferta do Boca para o defensor de 38 anos tinha uma base esportiva e até mesmo financeira em termos que agradaram o atleta. Com isso e o fato do atleta estar livre de vínculo com outro clube, a tendência era que o negócio se concretizasse.

Outro elemento que trazia confiança aos argentinos era a boa relação de Ramos com o atual técnico boquense, Fernando Gago. Ex-companheiros dos tempos de Real Madrid, o treinador se envolveu pessoalmente no negócio e ajudou no processo de convencimento em relação ao projeto da representação de Buenos Aires.

Porém, o ponto que pesou negativamente para a contratação foi a necessidade de mudança para muito longe da Espanha. Nesse aspecto, a família de Sergio Ramos não pareceu afeita a ideia, esfriando as conversas até que a possibilidade se esgotasse.

Pessoas que tem convívio mais próximo a Sergio Ramos asseguram que um clube teria extrema facilidade caso quisesse contar com os serviços do zagueiros: o Real Madrid. Porém, do lado do clube espanhol, não existem planos para recontratar o atleta que construiu uma bela e vitoriosa história entre 2005 e 2021. O entendimento é de que o setor já conta com peças suficientes para o trabalho de Carlo Ancelotti ao longo da temporada 2024/2025.