Clube da Itália faz consulta por Luiz Henrique, do Botafogo

Atacante eleito craque da Libertadores e do Brasileirão da atual temporada, está sendo observado por clubes do velho continente

Aliás, o camisa 7 de General Severiano teve um ano brilhante. Ele marcou gol na final da Libertadores, sofreu a penalidade máxima do segundo gol de Alex Telles e se destacou durante todo o Campeonato Brasileiro, com gols, assistências e dribles. No total, ele fez 55 partidas, balançou as redes 12 vezes e contribuiu com cinco assistências para seus companheiros.

Todavia, além da Fiorentina, Luiz Henrique também recebeu sondagens do Barcelona, da Espanha. No entanto, as conversas não avançaram. Ele jogou recentemente no Betis, clube espanhol, antes de se transferir para o Botafogo em 2024.

Luiz Henrique até o momento ficará no Botafogo

Criado no Fluminense, Luiz Henrique se destacou rapidamente. Ele foi vendido em 2022 e retornou ao futebol brasileiro nesta temporada. Seu nome também circulou no Lyon, clube da França gerido pelo americano John Textor. Porém, até o momento, ele segue no Botafogo e fará parte do elenco que disputará várias competições em 2025, incluindo a Recopa Sul-Americana contra o Racing, da Argentina, e a Supercopa do Brasil contra o Flamengo.

O alvinegro ainda não confirmou contratações para a próxima temporada e também está buscando um técnico, afinal, Artur Jorge deixou o clube para comandar o Al Rayyan, do Qatar.