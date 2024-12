Capitão Vini? Jogador do Real Madrid faz brincadeira em avião

Em passagem por Dubai para curtir as férias de fim de ano, o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, viveu um dia de copiloto de avião. Ao lado de Camavinga, o melhor jogador do mundo eleito pelo prêmio Fifa The Best brincou na cabine da aeronave e mandou um ‘recado’ aos passageiros.

Em um vídeo publicado pelo jogador francês, Vini Jr aparece sentado na cadeira do copiloto enquanto simula estar no comando do avião.