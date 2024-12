Sem confirmação oficial, Reinaldo se despede do Grêmio

Aliás, o jogador conquistou dois estaduais sob o comando de Renato Gaúcho, que também deixou o Imortal ao final da temporada de 2024. No recado aos torcedores, Reinaldo afirmou que aprendeu a cultura do Rio Grande do Sul e deixa o Grêmio pela porta da frente.

Neste domingo (29), o lateral-esquerdo Reinaldo se despediu do Grêmio. O jogador não terá seu contrato renovado com o clube gaúcho, mas a diretoria ainda não publicou nada oficialmente. Reinaldo, portanto, se adiantou e deixou o clube onde atuou por duas temporadas.

“Felicidade e orgulho por defender, por dois anos, uma das camisas mais pesadas do continente. No Grêmio, vivi e aprendi a cultura e a paixão do povo gaúcho pelo Imortal. Hoje, deixo o clube pela porta da frente, com a sensação de ter feito meu melhor a cada treino e a cada jogo vestindo essa camisa. Obrigado, Tricolor!”, publicou o jogador em uma rede social.

Defendendo o Grêmio, o lateral-esquerdo fez 95 partidas, com nove gols e 10 assistências. Foram 50 vitórias, 20 empates e 25 derrotas. Na defesa, Reinaldo enfrentou diversas críticas dos torcedores do time gaúcho. O jogador, no entanto, ainda não sabe onde atuará em 2025. Já o elenco do Grêmio tem reapresentação marcada para o dia 8 de janeiro. O time será comandado pelo técnico Gustavo Quinteros, anunciado no último sábado (28).

