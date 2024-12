Saiba quais são as exigências do Santos para negociar Jair com o Botafogo

Vai bancar? Peixe promete fazer com que o Glorioso se esforce para ficar com o jovem zagueiro / Crédito: Jogada 10

O Botafogo precisa de um zagueiro para disputar posição com a dupla BB (Bastos/Barboza). E Jair é o nome da vez nos corredores do Estádio Nilton Santos e do Espaço Lonier. Só que o Santos, dono do beque, não está disposto a ceder o garoto tão facilmente e coloca uma série de exigências ao Mais Tradicional. O Peixe só aceita conversar se Botafogo pagar 12 milhões de euros (R$ 77,4 milhões) e incluir três jogadores na negociação. O centroavante Tiquinho, o volante Barbosa e um zagueiro para repor a saída do garoto. A informação é do site “ge”.

O Glorioso consegue até chegar nos R$ 77,4 milhões dos paulistas, com Barbosa e Tiquinho no pacote. Por ora, porém, a diretoria da SAF alvinegra avalia se vale a pena meter um zagueiro no negócio.