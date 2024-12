Milan fica no empate com a Roma e volta a tropeçar em casa

Equipe vê técnico Paulo Fonseca ser expulso e desperdiça chance de três pontos importantes diante de seu torcedor; Dybala marca golaço / Crédito: Jogada 10

Jogando no San Siro, Milan e Roma se despediram do ano de 2024 com um empate por 1 a 1, neste domingo (29), pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Reijnders, para os donos da casa, e Dybala, em um golaço, anotaram os gols do jogo – ambos na etapa inicial. O empate foi melhor para a Roma, que é a única equipe dentre as 20 da Serie A que não venceu como visitante. O Milan, por sua vez, lamenta o quarto tropeço nos últimos cinco compromissos no San Siro pelo Italiano, se vendo longe até de briga por vaga na Liga dos Campeões.

LEIA MAIS: Cannavaro é anunciado como técnico de time da Liga dos Campeões

O jogo O primeiro gol saiu aos 15′ em contra-ataque fulminante do Milan. Fofana carregou, abriu para Morata e recebeu de volta. O camisa 29 só rolou para Reijnders soltar o pé direito e superar Svilar. O prejuízo poderia ser maior, já que Morata perdeu gol feito dois minutos depois. Jimenez deu lindo passe em novo contra-ataque e o camisa 7 pegou mal, errando o alvo já de dentro da pequena área. O empate, porém, não tardaria. E, em grande estilo, Dybala deixou tudo igual, aos 23′. Dobvyk recebeu na área como pivô e, de calcanhar, ajeitou para o camisa 21, que soltou uma pancada de direita (pé ruim) para não dar chances a Maignan. Golaço! Antes do fim do primeiro tempo, o técnico do Milan, Paulo Fonseca, foi expulso por reclamação. Já na etapa final, a Roma não conseguia encontrar seu jogo, com o Milan enfileirando finalizações apesar de menor posse de bola.

Chukwueze era o principal escape milanês, criando boas chances pelo lado direito. Na ausência de Rafael Leão e Pulisic, coube ao ponta nigeriano chamar a responsabilidade. O jogador, porém, precisou sair após sentir lesão, aos 15′. Abraham, seu substituto, até invadiu a área em alguns momentos, mas a finalização não saía. Roma chegou perto A Roma, aparentemente satisfeita com o empate fora de casa, buscava saídas em contra-ataques, mas a linha de impedimento dos defensores do Milan funcionou no importante momento em que Dovbyk sairia na cara de Maignan. No entanto, os visitantes se assanharam na reta final e obrigaram o goleiro rival a trabalhar. Em um dos lances mais perigosos, Dybala deixou Pellegrini na cara do gol, mas o camisa 7 perdeu grande oportunidade. Próximos passos de Milan e Roma Agora, o Milan viaja para Riade, na Arábia Saudita, onde disputará a Supercopa da Itália. Os Rossoneri encaram a Juventus, na Kingdom Arena, na sexta (3 de janeiro), pela semifinal. Inter e Atalanta estão do outro lado da chave. Com o empate com a Roma, o Milan segue em oitavo, agora com 27 pontos, oito a menos que a quarta colocada Lazio.