O Internacional fechou a venda de uma de suas joias para o futebol da Arábia Saudita. O clube gaúcho encaminhou a operação que fará Gabriel Carvalho se transferir para o Al Qadisiyah. Desse modo, o Colorado embolsará 25 milhões de dólares (R$ 155 milhões na atual cotação) pelo jogador de apenas 17 anos, que viajou neste sábado a Madri, na Espanha, para fazer exames médicos e assinar contrato.

Mesmo com o desfecho positivo em relação ao negócio, o técnico Roger Carvalho ainda poderá contar com o atleta até agosto de 2025, quando ele completará 18 anos.

O atacante é uma das revelações da categorias de base do Internacional. Ao chamar atenção, teve oportunidade no profissional e fez sua estreia no dia 16 de junho, diante do Vitória, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. E a promessa deixou boa impressão. Afinal, deu uma assistência na derrota por 2 a 1 no Barradão.