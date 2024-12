Georgina se declara para Cristiano Ronaldo após premiação

Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

No mesmo evento, Vini Jr foi premiado como o melhor jogador do mundo em 2024. Cristiano Ronaldo, inclusive, saiu em defesa do brasileiro e fez críticas a escolha da Bola de Ouro, que deixou o jogador do Real Madrid atrás de Rodri.

Além disso, o português também falou sobre o seu futuro no futebol após encerrar a carreira como jogador.

Ano de Cristiano Ronaldo

Em 2024, Cristiano Ronaldo mostrou mais uma vez que segue em excelente forma, Perto de completar 40 anos, o português marcou 43 gols e deu sete assistências em 52 jogos.

