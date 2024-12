Falcão coloca mansões à venda; veja fotos e saiba valores

““Fiz para morar (casa de Balneário), pensava em morar lá achando que ia diminuir o ritmo de trabalho, porém só aumenta! Então nesse momento é inviável morar lá. (…) “Meu (filho) mais velho tá indo jogar fora do Brasil, agora em janeiro e um dos enteados também vai jogar futebol e a casa (em São Paulo) ficou grande”, explicou Falcão ao portal LeoDias.

Atualmente com 47 anos, Falcão se aposentou em 2018 após uma carreira histórica no futsal. Além de uma carreira vitoriosa por clubes dentro e fora do Brasil, o rei do futsal brilhou pela Seleção, com a conquista de duas Copas do Mundo (2008 e 2012). Ele também tentou a carreira no campo, em 2005, quando defendeu o São Paulo. Mas acabou tendo poucas oportunidades com o técnico Leão e optou por retornar ao futsal.

Casa de Falcão em Balneário Camboriú

Localizada no condomínio Bella Vista, a mansão conta com uma área de 760 m². O espaço possui mais de seis suítes, sendo duas delas com banheiras, incluindo a suíte master, que possui 240 m². Além disso, há áreas comuns e de lazer, área gourmet, living integrado, elevador panorâmico e garagem com capacidade para cinco carros.