Botafogo faz oferta por Bitello, atualmente no futebol da Rússia

Meia chegaria para setor em que clube já perdeu três jogadores, no entanto, proposta inicial não foi aceita pelo Dínamo Moscou

Bitello, aliás, foi transferido pelo Grêmio ao Dínamo no ano passado por 10 milhões de euros (R$ 52 milhões) cotação da época. Assim, o Botafogo deve pagar um valor próximo disso para contar com o jogador. Inicialmente, o clube fez uma oferta de 12 milhões de euros, mas os russos a rejeitaram.

O Botafogo está próximo de fechar a contratação do meia Bitello, atualmente no futebol da Rússia. A diretoria do Glorioso fez uma proposta pelo jogador neste sábado (28), obteve a aprovação do atleta e de seu staff, e agora busca a liberação do Dínamo Moscou.

Contudo, o clube carioca sabe que precisa fazer um investimento que permita aos russos recuperar o valor que gastaram na contratação de Bitello ou algo próximo disso. Em quase dois anos atuando na Rússia, o meia se incomodou com o clima no país, que está em guerra com a Ucrânia, e agora deseja voltar ao futebol brasileiro.

Todavia, o vínculo entre o Dínamo e Bitello vai até 2028. No setor onde o jogador atua, o time carioca já perdeu três atletas: Almada e os reservas Eduardo e Romero. Dessa forma, Bitello chegaria para preencher essas lacunas no elenco.

Números de Bitello na Rússia

No Dínamo, o jogador disputou 46 partidas, marcou 11 gols e fez nove assistências. Na temporada 2024/25 da liga russa, atuando pelo lado esquerdo do ataque, ele é o segundo jogador que mais dá assistências, ficando atrás apenas de Wendel, do Zenit. Outro brasileiro também está sendo especulado nas janelas de negociações. A reapresentação de Bitello está marcada para o dia 11 de janeiro de 2025.