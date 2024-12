Barca do Athletico vai zarpar com Fernandinho e mais de dez jogadores

Pablo e Thiago Heleno têm vínculo com o Furacão até o fim de 2025. O atacante aceitou uma redução salarial para ficar no clube e se reapresentou com o elenco na última quinta-feira (26). Contudo, foi liberado em seguida após decisão do presidente Mario Celso Petraglia.

O rebaixamento para a Série B do Brasileirão vai trazer mudanças drásticas ao Athletico. Afinal, mais de dez jogadores devem deixar o clube para a próxima temporada, incluindo os experientes Thiago Heleno e Fernandinho, além do atacante Pablo.

Nikão está de saída do Athletico

Dos emprestados em 2024, cinco não vão ficar em Curitiba. Um deles é o meia Nikão, que estava cedido pelo São Paulo e agora está livre no mercado. Afinal, tinha vínculo com o Tricolor paulista até o fim de 2024. O Athletico até tentou a permanência do jogador, mas as partes não chegaram a um entendimento.

Também estão de saída o meia Zé Vitor, do Maringá; o zagueiro Marcos Victor, do Bahia; e Praxedes, do Bragantino e que está perto de acertar com o New England Revolution, dos Estados Unidos.

A barca do Athletico deve ter mais integrantes: o zagueiro Gamarra, o lateral Esquivel, o meia Zapelli e os atacantes Canobbio, Mastriani, Cuello e Di Yorio, que foram procurados por clubes do Brasileirão e do exterior. Caíque também recebeu sondagens e pode deixar o Furacão.