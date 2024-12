Vasco define grupo que irá disputar as primeiras rodadas do Carioca

O Vasco divulgou, nesta sexta-feira (27), a lista de atletas que disputarão as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Com isso, caberá ao treinador Ramon Lima, da equipe sub-20, comandar um elenco composto por jovens, que dará início à campanha do Cruz-Maltino na competição.

Dessa forma, além dos atletas das divisões de base, alguns jogadores do profissional que não tiveram tantos minutos na temporada passada também estão na lista. Entre eles, o lateral-esquerdo Victor Luis, assim como atletas que retornam de empréstimo, como Zé Gabriel, De Lucca e Serginho.