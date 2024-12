Trio do Botafogo concorre a prêmio de Rei da América com Messi

Luiz Henrique, Almada e Savarino são finalistas ao prêmio de melhor jogador do continente ao lado de astro argentino e o uruguaio Léo Fernández / Crédito: Marcelo Caitano

Três jogadores do Botafogo estão concorrendo ao prêmio Rei da América, galardão que define o melhor jogador do continente em 2024. Luiz Henrique, o venezuelano Jefferson Savarino e o argentino Thiago Almada são três dos cinco atletas que competem pela premiação. Eles terão a concorrência de Léo Fernández, do Peñarol, e Messi, do Inter Miami.

A votação será realizada pelo jornal uruguaio "El País", que também vai decidir quem será o melhor técnico da América. O técnico do Botafogo, Artur Jorge, concorre à premiação. Os vencedores serão conhecidos no dia 31 de dezembro. O último ganhador foi Cano, do Fluminense.

O trio do Botafogo é candidato após ser protagonista na incrível façanha do clube carioca em 2024. Afinal, o Glorioso conquistou pela primeira vez em sua história o título da Conmebol Libertadores, em decisão contra o Atlético-MG. Além disso, o time também foi campeão brasileiro. Vencer as duas competições no mesmo ano fez o clube se juntar a Santos de 1962 e 1963 e Flamengo de 2019 como os únicos a alcançarem tal feito. Além disso, Luiz Henrique, Almada e Savarino são convocados constantemente para as suas respectivas seleções e se destacaram nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Mas terão fortes concorrentes. Quem concorre com o trio do Botafogo Léo Fernández se destacou pelo Peñarol e comandou a equipe uruguaia na campanha da Libertadores, onde parou na semifinal, eliminada justamente pelo Botafogo.