Coutinho, Jair, Alex Teixeira e Paulinho diminuem férias e voltam antes ao Vasco

Quatro jogadores do Vasco abriram mão de alguns dias de férias para iniciar a preparação para a próxima temporada. O elenco principal retorna somente no dia 6 de janeiro, contudo Alex Teixeira, Coutinho, Paulinho e Jair voltarão antes, para fazer trabalhos específicos para potencializar o período de pré-temporada.

Paulinho e Alex Teixeira já estiveram no CT Moacyr Barbosa nesta sexta-feira (27), junto dos demais jogadores que se reapresentarão para o início do Carioca. Todavia, a dupla não faz parte do grupo que estará em campo nas primeiras rodadas do estadual. Dessa maneira, esteve no centro de treinamento para ampliar a pré-temporada no clube.

LEIA TAMBÉM: Vasco negocia a contratação do zagueiro Balbuena Por outro lado, Jair vinha fazendo algumas atividades específicas e voltará para a pré-temporada no próximo domingo (29). O volante, que sofreu uma ruptura no joelho esquerdo em fevereiro, retornou aos jogos do Cruz-Maltino somente nas últimas rodadas do Brasileirão. Assim, fará atividades específicas no CT. Philippe Coutinho, por sua vez, volta no dia 3 de janeiro. Assim como Jair, o cria da Colina já vinha fazendo uma preparação antecipada por conta dos constantes problemas musculares na última temporada. Dessa forma, continuará com os trabalhos específicos após voltar do período de descanso.