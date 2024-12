Cagliari x Inter de Milão: onde assistir e escalações

O Campeonato Italiano não para durante as festas de fim de ano. Assim, Cagliari e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (28), às 14h (de Brasília), no Unipol Domus, pela 18ª rodada desta edição do Calcio. A expectativa, no entanto, é de um público mais modesto na Sardenha.

Como chega o Cagliari?

Na zona de rebaixamento do Campeonato Italiano, o Cagliari tem apenas 14 pontos em 17 compromissos até aqui. A equipe, desse modo, ocupa o modesto 18º lugar do Italiano.