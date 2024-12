Botafogo confirma a saída de três jogadores do elenco para 2025

Depois de um ano mágico com as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Botafogo passará por mudanças em seu elenco. Com isso, o Alvinegro confirmou mais três saídas para 2025. Tratam-se do zagueiro Pablo, do volante Tchê Tchê e do lateral-esquerdo Marçal, que não continuarão no clube.

Dessa forma, o zagueiro estava emprestado pelo Flamengo e retornará ao rival. Ao longo desta temporada, ele teve problemas físicos e só esteve em campo por 28 minutos.