Athletico anuncia a contratação do lateral-direito colombiano Hayen Palacios

Atleta, de 25 anos, assina com o Furacão em definitivo, com contrato válido até o fim de 2026, e chega para reforçar o sistema defensivo

Após a queda para a segunda divisão do Brasileirão, o Athletico-PR tenta se reorganizar para ter um 2025 mais competitivo e vitorioso. Assim, o clube anunciou a contratação do lateral-direito colombiano Hayen Palacios, de 25 anos, que assinou com o Furacão em definitivo, com contrato válido até o fim de 2026. “É um clube muito organizado, com estações top, de alto nível. Encontra-se de tudo aqui. Eu já sabia que é uma equipe muito grande, com participação sempre importante nos torneios. A expectativa é muito alta, de aprender, de contribuir”, diz. “O torcedor pode esperar a atitude de sempre querer mais. Ganhar, ganhar. Tentar sempre fazer bons jogos, ir em frente, lutar pelos títulos”, ressaltou.

Na última temporada, o jogador defendia as cores do Fortaleza, da Colômbia. Antes disso, atuou em clubes como Envigado, Águilas Doradas, Alianza Petrolera e Atlético Nacional, todos do futebol colombiano. Revelado pelo Atlético Nacional, Hayen fez sua primeira temporada profissional em 2018. Assim, pelo time de Medellín, participou da conquista de um Campeonato Colombiano e de duas Copas da Colômbia.