Santos busca acelerar reformulação e chegadas após anúncio de Caixinha

Chegada de treinador deve, enfim, fazer com que o Peixe seja mais agressivo no mercado e comece a montar seu elenco para 2025

Após anunciar a contratação do técnico Pedro Caixinha, o Santos agora busca acelerar o processo de reformulação de elenco e a chegada de reforços para a próxima temporada. A diretoria do Peixe tenta montar um elenco com as características do novo treinador, que possui um estilo de jogo agressivo e ofensivo.