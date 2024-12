Impulsionado nas receitas, Palmeiras muda metodologia e agita mercado em 2025

Verdão vem fazendo janela agressiva, competindo com cifras astronômicas e vai em busca de jogadores mais prontos para o ano que vem / Crédito: Jogada 10

Já tinha algum tempo que o torcedor do Palmeiras não ficava tão animado com uma janela de transferência. Após anunciar Facundo Torres e já ter assinado um contrato com Paulinho, o Verdão também busca a contratação do meia Andreas Pereira. Tudo isso girando em torno de cifras astronômicas e que não era comum no dia a dia do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com as transações de Facundo e Paulinho, o Verdão já irá investir pouco menos de 30 milhões de euros (cerca de R$ 185 milhões). A oferta para o Fulham, da Inglaterra, por Andreas Pereira, gira em torno de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões). Inicialmente, o Palmeiras planejava usar pouco mais de R$ 200 milhões na janela, mas este número deve ser batido.

Antigamente, o método utilizado pela diretoria alviverde era de contratar jogadores jovens, promissores, que deem resultado dentro de campo, mas também que desse um retorno financeiro no futuro. A tática funcionou em muitas vezes como foi o caso de Richard Ríos e Piquerez. Contudo, os atletas não chegavam totalmente prontos e precisavam passar por um período de adaptação, as vezes longo, para ganhar espaço. Agora, o Palmeiras mudou a estratégia. O clube já está indo atrás de jogadores prontos e com experiência, capaz de aguentar pressão e acostumado com jogos grandes. Com o novo Mundial de Clubes a disputar em 2025, nos Estados Unidos, a diretoria alviverde tem movimentado o mercado, e por isso aparecem frequentemente novos nomes de peso como possíveis alvos. Palmeiras impulsionado financeiramente Muito do Palmeiras estar agressivo no mercado e competindo com altas cifras, é por conta do impulsionamento de suas finanças. Muito por conta de seu novo patrocínio master. Afinal, o Verdão anunciou a Sportingbet como nova detentora do espaço máster no uniforme alviverde. O contrato renderá R$ 100 milhões fixos por ano, podendo chegar a R$ 170 milhões de acordo com metas.