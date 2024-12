Grêmio tenta a contratação de atacante sueco que joga na Grécia

Antes mesmo de anunciar Gustavo Quinteros como novo treinador, o Grêmio está no mercado na busca por reforços para a temporada de 2025. Com isso, o clube gaúcho voltou a negociar com o AEK, da Grécia, pelo atacante Niclas Eliasson, de 29 anos. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Imortal apenas tem debatido valores, sem uma proposta oficial. Até porque a intenção do clube grego é vender o jogador por 4 milhões de euros (R$ 25,6 milhões).