Como Lucas teve papel importante no retorno de Oscar ao São Paulo

Camisa 7 do Tricolor atuou junto com o meia na base e na Seleção e ajudou diretoria nas conversas com o atleta para retornar / Crédito: Jogada 10

Oscar foi anunciado como o primeiro reforço do São Paulo para a próxima temporada. O meio-campista chega para assumir a armação da equipe de Zubeldía e também reescrever sua passagem pelo Tricolor, já que deixou o clube pela primeira vez pela porta dos fundos. Contudo, as negociações não foram fáceis e para convencer o jogador a retornar, o Soberano contou com uma ajuda de Lucas Moura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Experientes e ambos com passagens pelo futebol inglês, os dois jogadores bateram papo nos últimos dias e conversaram muito sobre o Tricolor durante a negociação. O camisa 7 do São Paulo, aliás, foi um dos responsáveis por convencer Oscar a voltar e falou como era o dia no CT da Barra Funda.

“O Lucas mandou mensagem, ele queria sabe ser ia dar certo ou não. Tem aqui o Luiz Gustavo também, com quem joguei junto na Seleção. Estou muito feliz, espero que a gente faça uma grande dupla com o Lucas, fizemos uma grande dupla na base, espero repetir no profissional”, revelou Oscar, em entrevista à SPFC Play. Além disso, na publicação do anúncio oficial do São Paulo, Lucas fez questão de comentar dando boas vindas ao velho amigo. “Bem vindo de volta a tua casa, craque!”, escreveu Lucas.