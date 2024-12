Oscar deve vestir a camisa 8 no São Paulo

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (24/12), como presente de natal para o torcedor, o meio-campista Oscar. Tratado como ”Super Reforço” pelo Tricolor, o jogador deve usar a camisa 8 neste seu retorno ao clube do Morumbis. A numeração é a mesma que ele usou no Shanghai Port, da China.

No São Paulo, a numeração pertenceu a Luan até o ano passado, e desde abril de 2024 vinha sendo utilizada por Giuliano Galoppo. Contudo, o argentino tem negociações com o Santos e o Boca Juniors e não deve ficar no Morumbis. A diretoria ainda analisa as possibilidades e procura o melhor negócio pelo atleta.

Uma outra opção para Oscar poderia ser a camisa 11, que ficará vaga com a ida de Rodrigo Nestor para o Bahia. Contudo, ele deve ficar com a 8, que foi utilizada pelo atleta nos últimos anos. A numeração ainda não está definida oficialmente.

Contudo, a diretoria do São Paulo dar a camisa de número 10 para Oscar. A numeração pertence atualmente a Luciano e o Tricolor descarta qualquer alteração neste momento.

Oscar retorna ao São Paulo após 14 anos. Em 2010, o meia rescindiu contrato com o Tricolor Paulista e acertou com o Internacional, antes de rumar ao futebol europeu. O jogador estava livre no mercado e chega ao clube sem custos. No entanto, o meia de 33 anos terá um dos três maiores salários do elenco, além de luvas com valores altos.