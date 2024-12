Morato celebra boa fase no Nottingham e fala sobre o ‘Boxing Day’

Assim, Morato ratifica o seu espaço com Nuno Espírito Santo. Afinal, das 17 rodadas da Premier League até aqui, o brasileiro de 23 anos atuou em dez. E o zagueiro vive a expectativa do seu primeiro “Boxing Day”.

O Nottingham Forest é uma das sensações do Campeonato Inglês. Afinal, ocupa o quarto lugar e vem de uma vitória convincente sobre o Brentford, por 2 a 0, fora de casa . Nesta partida, o treinador Nuno Espírito Santo apostou num esquema com três zagueiros, com Morato, Milenkovic e outro brasileiro Murillo. Sucesso total. E, nesta quinta-feira, 26/12, diante do Tottenham, mais uma vez ele apostará no trio.

“É algo diferente de tudo o que já vivi na carreira. O inglês respira futebol todos os dias, e no Natal ainda mais. Vai ser uma experiência nova e interessante para mim. Com certeza, teremos casa cheia e confio que daremos sequência a essa ótima fase que vivemos”, prevê o brasileiro revelado pelo São Paulo, que antes de desembarcar na Inglaterra atuou por cinco temporadas pelo Benfica, de Portugal.

Morato, Nottingham e a Champions

Morato diz que o bom momento da equipe ajudou em sua adaptação e que não se surpreende com a excelente campanha do Nottingham Forest até aqui. Bicampeão da Europa no final da década de 70, o clube inglês fez sua última participação na Champions League na temporada 1980/81, e vive a expectativa de retornar ao maior palco europeu após 45 temporadas de ausência.

“Já me sinto muito bem adaptado e feliz aqui, e sei que ainda tenho muito a crescer. A equipe está muito bem encaixada e eu venho aprendendo todos os dias com os jogadores e com o mister. Essa campanha não está acontecendo por acaso. Temos um grupo muito trabalhador e ambicioso, e passo a passo queremos fazer história pelo Forest”, resumiu Morato.

