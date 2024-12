John Textor, do Botafogo, deseja Feliz Natal com títulos de 2024

John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, usou as redes sociais para desejar Feliz Natal na última terça-feira (24). O empresário usou a imagem do clube com as taças de Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Na publicação, Textor ainda colocou na sequência uma imagem em que ele aparece de Papai Noel. Na legenda, o empresário projetou novos títulos na próxima temporada.