Quatro atletas do River Plate detidas por racismo têm prisão convertida em preventiva

Jogadoras do time argentino foram presas por gestos e ofensas racistas durante confronto com o Grêmio pela Brasil Ladies Cup / Crédito: Jogada 10

A Justiça brasileira decidiu converter a prisão em flagrante de quatro jogadoras do River Plate em preventiva depois de audiência de custódias. Segundo a agência “Reuters”, a decisão teve o intuito de evitar que as jogadoras argentinas deixassem o país. Assim, Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Diaz seguem presas na penitenciária da capital paulista (Carandiru). O quarteto cometeu atos racistas em duelo com o Grêmio, no estádio Canindé, em São Paulo, pela Brasil Ladies Cup, na última sexta-feira (20). A prisão das quatro atletas do River Plate ocorreu depois de um desentendimento em campo. Aos 40 minutos da primeira etapa, o Grêmio empatou o jogo e Candela Díaz, foi autora de injúrias raciais por meio de gestos preconceituosos. Vídeos que circulam nas redes sociais, aliás, registraram o momento em que a jogadora argentina se dirige ao gandula do jogo e imita um macaco.

Manifestação de River Plate, Grêmio e organização do torneio sobre atos racistas Posteriormente a isso, as atletas do Imortal protestaram contra a atitude da adversária e então passaram a ser também vítimas de ofensas racistas, de acordo com a nota de repúdio do clube.

“Ao defender o gandula, as Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Na confusão, a partida sofreu uma interrupção e seis jogadoras do River acabaram expulsas, dando fim ao jogo. Lamentamos profundamente o episódio e nos solidarizamos com o gandula e as atletas que foram agredidas de maneira inadmissível e intolerável. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia responsável e faremos todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis”, detalhou o Grêmio em comunicado. A defesa das jogadoras do River Plate ainda não se manifestou sobre o episódio. O time argentino também sofreu sanções como a exclusão da competição, bem como das duas próximas edições da Ladies Cup. Vale ressaltar que o torneio marcou o fim da temporada no futebol feminino. Os responsáveis pela organização do campeonato repudiaram as práticas racistas e definiram os eventos como “lastimáveis”.