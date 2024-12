Nilton Santos ganha homenagem às conquistas do Botafogo em 2024

O ano histórico de 2024 do Botafogo segue sendo motivo de celebração e orgulho para os alvinegros. Após os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o clube está decorando o Estádio Nilton Santos com menções às duas grandes conquistas recentes. Na entrada do Setor Oeste, o clube instalou um banner exibindo os troféus.

A iniciativa é inspirada em uma prática comum nos Estados Unidos e na Europa, onde clubes de várias modalidades costumam espalhar banners em suas arenas para homenagear jogadores e conquistas importantes.