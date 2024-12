Mário Bittencourt, em carta aberta ao sócio, fala sobre a SAF do Fluminense

Presidente diz que em 2025 uma das prioridades é avançar no modelo de criação da sociedade anônima, mas com total transparência / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira, 24, véspera de Natal, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, postou no site oficial do clube uma carta aberta aos sócios do Fluminense. Nela, agradeceu pelo apoio em um período difícil que o Tricolor passou em 2024. Afinal, para o mandatário, foi uma temporada desafiadora, perdendo apenas para 2019. Ele também afirmou que, para 2025, buscará avanços na criação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e na reformulação do programa dos sócios. Sobre a SAF, Bittencourt disse que recebeu uma missão quando assumiu o clube: reconstruir o Fluminense. Enfim, lembrou que compromisso é não colocar em risco os destinos de uma instituição de 122 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Para isso, é preciso ter serenidade e pensamento de longo prazo. Pretendemos avançar no modelo de criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Mas ela será criada em ambiente de total transparência, sempre com total responsabilidade.”

Já em relação aos sócios, a ideia é melhorar o serviço de atendimento e a comunicação. Além de eventos exclusivos para o sócio, o primeiro deles já em fevereiro. “Assim, com os eventos, retomaremos a vibração da energia que nos une e ajuda a empurrar o time. Acredite, essa energia é real. Quando todos nos unimos em torno do objetivo de vencer, o caminho para a vitória fica mais seguro.” Mario Bittencourt e a temporada de 2024 do Fluminense Mário Bittencourt disse que o trabalho foi além de corrigir os erros que ocorreram no início da temporada, além de rever algumas contratações que não surtiram o efeito que se esperava.Além de equívocos em algumas decisões, que levaram a uma escolha de elenco menos estruturada do que nos anos anteriores.