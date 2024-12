Landim faz prestação de contas de seu mandato no Flamengo e revela desavença sobre novo estádio

Com balanço de sua gestão, presidente envia documento aos sócios do clube antes do encerramento de seu mandato no próximo dia 31 / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (24), a poucos dias do fim de seu mandato, Rodolfo Landim divulgou uma carta endereçada aos associados do Flamengo. Nela, uma prestação de contas de tudo o que sua gestão realizou, entre 2019 e 2024. Após o primeiro mandato, ele se reelegeu para o último triênio 2022-2024 à frente do clube. No documento, ele menciona a ampliação das receitas, a redução das dívidas, bem como o período vitorioso com títulos em larga escala. Landim, porém, não deixou de citar o que avalia como um momento inesquecível a aquisição do terreno do futuro estádio do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele ratificou que o Rubro-Negro efetuou o pagamento dos R$ 146 milhões à vista e que no seu ponto de vista era que se passasse a ter dois orçamentos independentes: um do estádio e um do clube. Isso porque o raciocínio era o que o estádio fosse “autossustentável”.

“Em continuidade às providências para a implantação do projeto e cumprindo a promessa de não onerar as finanças do Clube com a construção do estádio, encaminhamos uma proposta ao Conselho de Administração dividindo o orçamento em duas partes, de forma que nenhum recurso da operação normal do Flamengo fosse para o estádio. A ideia era tê-lo como um projeto totalmente autossustentável e independente. E com base neste conceito, foi proposta a venda de mil cadeiras cativas, de forma antecipada e imediata, com desconto para sócios do clube que se interessassem, de forma a repor ao caixa do Flamengo todo o valor gasto até o momento”, disse. Landim também aponta valorização nas quatro linhas Landim, entretanto, afirmou que a proposta não teve aprovação por parte da nova gestão que terá a presidência de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O mandatário aproveitou também para frisar a valorização do elenco, que enfileirou troféus em sua gestão.

“Ao final de 2018, o valor estimado do plantel de jogadores do time principal do Flamengo era de EUR 47,3 milhões. Ao final de 2024 – já sem Gabriel Barbosa e David Luiz – o valor é de EUR 215,8 milhões. À taxa de câmbio de R$6,34/euro, o valor do nosso plantel hoje tem avaliação em R$1,368 bilhão, o que implica no aumento de mais de R$1 bilhão em relação ao que o Flamengo tinha em 2018”, pontuou. Por fim, Rodolfo Landim cumprimentou os torcedores e desejou sucesso a Bap e à sua nova gestão: “O Flamengo jamais esteve tão preparado e tão sólido em toda sua história para enfrentar os desafios que terá pela frente. Resta desejar boa sorte e continuado sucesso à nova equipe que assumirá a gestão do Clube a partir do início de janeiro do próximo ano.”