Gabriel Pires está próximo de deixar o Fluminense

Sem espaço no Fluminense, o meia Gabriel Pires está de saída do clube. Ele recebeu uma proposta do Panserraikos, da Grécia, e está negociando para defender o novo clube e rescindir contrato com o Tricolor, de acordo com o ”TNT Sports”.

O jogador chegou ao clube carioca no início da temporada. No entanto, não teve muito espaço e também sofreu com muitas lesões. Neste período, atuou em apenas oito partidas. Além disso, Gabriel Pires foi um dos maiores alvos da torcida durante a temporada de 2024.