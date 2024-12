Coritiba anuncia o retorno de Rafinha

Um bom filho a casa torna! O Coritiba anunciou, nesta terça-feira (24), a contratação do lateral Rafinha. Jogador de 39 anos vai atuar em 2025 e se aposentar com a camisa do clube que o revelou.

O lateral estava no São Paulo e tinha um pré-acordo com o clube para uma renovação até o fim de março do ano que vem. No entanto, desistiu de ficar no Tricolor após uma proposta do Coxa, com contrato de um ano.