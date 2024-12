Santos – Retrospectiva 2024: O ano mais difícil da história do clube

O Santos passou pelo ano mais difícil de sua história. Não pelo o que aconteceu durante a temporada, mas pelo que teve que passar. Afinal, o Peixe disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Contudo, conseguiu superar com louvor, ao conquistar o acesso e o título. Além disso, foi vice-campeão do Campeonato Paulista. Assim, o Jogada10 relembra o ano do Alvinegro Praiano.

No segundo dia do ano, o Santos tinha um novo mandatário. Apesar de ganhar a eleição em 2023, Marcelo Teixeira tomou posse da presidência do Peixe no dia 2 de janeiro de 2024, com a missão de conduzir o Alvinegro Praiano no período mais difícil da história do clube: disputar uma Série B.

Por outro lado, o Peixe também foi firme no mercado e trouxe muitos atletas para a disptua da Série B, apostando nos medalhões. Casos de Giuliano. Gil, Diego Pituca, Aderlan, João Schmidt, Otero e William Bigode. Outros foram oportunidades no mercado que o Peixe soube aproveitar como o goleiro Gabriel Brazão e o atacante Guilherme.

Junto com Marcelo Teixeira, chegou Fábio Carille. O treinador era outro que já havia sido anunciado em 2023, mas começou o trabalho em janeiro de 2024. Com o Santos passando por uma reformulação, a diretoria entendeu que o técnico era o nome ideal para ajudar a equipe neste momento conturbado.

Contudo, no primeiro clássico do ano, o Santos não conseguiu bater de frente com o Palmeiras. No Allianz Parque, o Peixe lutou até o fim, mas perdeu por 2 a 1, conhecendo sua primeira derrota na temporada.

Na primeira partida do ano, o Santos venceu o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Otero, em um golaço de voleio, marcou o único tento da partida e garantiu a primeiria vitória do Peixe na temporada.

Na reta final da fase de grupos do Paulistão, o Santos perdeu para o RB Bragantino, fora de casa e venceu a Inter de Limeira, na Vila Belmiro. Assim, o Peixe terminou em primeiro na sua chave, tendo a vantagem de decidir em seus domínios no mata-mata.

Com o bom momento vivido na temporada, o Santos começou a estudar a possibilidade de mandar jogos longe da Vila Belmiro, para ter um público maior em suas partidas. O primeiro teste aconteceu contra o São Bernardo. Em partida realizada no Morumbis, estádio do São Paulo, o Peixe venceu por 2 a 1, para mais de 50 mil pagantes.

Além das duas vitórias contra os rivais, o Santos venceu o Guarani, empatou com o Mirassol e perdeu para o Novorizontino no mês de fevereiro.

Na semifinal, o Santos repetiu a estratégia de mandar o jogo longe da Vila Belmiro. O palco desta vez foi a Neo Química Arena. Com pouco mais de 44 mil pagantes, o Peixe venceu por 3 a 1 e avançou para a grande decisão do Campeonato Paulista.

Santos acerta a contratação do lateral-direito Rodrigo Ferreira, que se destacou pelo Mirassol no Campeonato Paulista.

O Santos teve pela frente na decisão o Palmeiras. No primeiro jogo da final, na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano venceu por 1 a 0, com gol de Otero e largou em vantagem pelo título do Campeonato Paulista.

ABRIL

No jogo de volta da grande final do Campeonato Paulista, Santos não consegue segurar a vantagem, perde para o Palmeiras e fica com o vice-campeonato no Estadual.

Santos e Fortaleza acertam uma troca, com Felipe Jonatan indo para o Leão do Pici, enquanto o Peixe recebe o lateral-esquerdo Escobar.

Na estreia da equipe na Série B, Santos vence o Paysandu por 2 a 0, na Vila Belmiro. Pedrinho e Guilherme marcaram para o Peixe.

Para encerrar o mês, o Santos venceu o Avaí por 2 a 0, fora de casa e conseguiu sua segunda vitória na competição. Peixe já começa a disparar na tabela, mostrando sua força e que vai brigar pelo título, além do acesso.

Santos anuncia a contratação do meia Patrick. Jogador chega com status de ”jogador diferente”.

MAIO

Santos perde para o Amazonas, por 1 a 0, fora de casa e conhece sua primeira derrota na Série B.

Apesar do primeiro revés, início do Peixe na Série B é promissor, já que ele ainda somou vitórias contra Guarani (4 a 1), Ponte Preta (2 a 1) e Brusque (4 a 0). Resultados colocaram o time de Fábio Carille na ponta da tabela.

Santos perde para o América-MG por 2 a 1, em Belo Horizonte, em jogo que ficou marcado pela grave lesão do goleiro João Paulo. O arqueiro rompeu o tendão de Aquiles na origem do primeiro gol do Coelho, gerando uma baita confusão em campo. Jogador perdeu toda a temporada por conta da contusão.

O goleiro Gabriel Brazão assume a meta santista. Após um período de oscilação, o arqueiro consegue se firmar e vira um nome indispensável no sistema defensivo do Peixe.

JUNHO

O mês de junho foi o de maior turbulência do Santos no ano. Afinal, a equipe engatou três derrotas seguidas contra Botafogo-SP (2 a 1), Novorizontino (3 a 1) e Operário (1 a 0).

A derrota para o Botafogo-SP, aliás, gerou uma polêmica dentro do clube. Isso porque o Santos vendeu o mando de campo e atuou em Londrina, para ter um público maior assim como foi no Campeonato Paulista. Contudo, a logística foi muito questionada, os jogadores relataram cansaço, que culminaram na sequência negativa na temporada.

A sequência de derrotas, aliás, fez com que o Santos não perdesse só a liderança da Série B, mas também que saísse do G-4. Assim, colocando em risco o principal objetivo do clube no ano que era o acesso para a elite.

Além disso, a torcida e alguns membros do conselho pedem a saída de Fábio Carille. Contudo, treinador ganha o respaldo da diretoria e do elenco para seguir com o trabalho.

Seguindo com o momento turbulento, um episódio que balançou o Peixe foi a reclamação do atacante Weslley Patati. O jogador reclamou da longa viagem de ônibus feita à Londrina, para o jogo contra o Botafogo-SP. O atleta acabou afastado e, posteriormente, vendido.

Para espantar a crise vivida, Santos vence o Goiás por 2 a 0 na Vila Belmiro e volta ao G-4 da Série B.

JULHO

O mês de julho serviu para o Santos se reerguer na temporada. Nos seis jogos durante este período, o Peixe venceu quatro, empatou duas e voltou para a liderança da Série B.

Um destes triunfos do mês foi contra o Coritiba. O Santos venceu por 4 a 0, na Vila Belmiro, considerado por muitos a melhor partida da equipe na temporada.

Para reforçar a equipe para o restante da temporada, o Santos trouxe por empréstimo os atacantes Wendel Silva, Yusupha Njie e Laquintana. Além disso, o zagueiro Luan Peres, o atacante Billy Arce e o goleiro Renan chegaram sem custos ao Peixe.

AGOSTO

Após um mês de superação em julho, o Santos voltou a oscilar em agosto. Com muitos empates, o Peixe voltou a perder à liderança do torneio e viu a pressão aumentar para cima de Fábio Carille.

Foram seis jogos no mês de agosto, com uma vitória (contra o Paysandu), uma derrota ( contra o Avaí) e quatro empates ( Contra Sport, Guarani, Amazonas e Ponte Preta). Novorizontino e Mirassol encostam no Santos na briga pelo título.

SETEMBRO

Para voltar a engatar na Série B, Santos consegue emendar três vitórias seguidas, contra Brusque, América-MG e Botafogo-SP, mas não consegue abrir distância para o Novorizontino, que seguia na cola do Peixe.

No dia 23 de setembro, aconteceu a ”final” da Série B. O Santos recebeu o Novorizontino na Vila Belmiro, podendo abrir vantagem na liderança. Contudo, a equipe terminou empatada em 1 a 1 e os dois times seguiram na briga pelo título.

OUTUBRO

Santos segue com suas oscilações. Peixe engata duas vitórias e duas derrotas nas quatro partidas seguintes, mas consegue se manter na liderança. Um dos triunfos acontece contra o Mirassol, um dos concorrentes na briga pelo acesso e pela taça.

Santos vence o Ituano por 2 a 0 e se aproxima do acesso para a elite do futebol nacional. A partida marcou também a primeira do goleiro Diógenes como profissional.

NOVEMBRO

Santos bate o Vila Nova por 3 a 0, na Vila Belmiro e fica a um empate de voltar para Série A.

Peixe se impõe no Couto Pereira, vence o Coritiba por 2 a 0 e garante seu retorno para à Série A. Feito é muito comemorado ainda no estádio e Santos consegue superar o pior pesadelo vivido na história do clube.

Antes de entrar em campo na penúltima rodada da Série B, Santos aproveita tropeços de Novorizontino e Mirassol e também garante o título do torneio, com duas rodadas de antecedência.

Na festa do título, CRB frustra comemorações e vence o Santos por 2 a 0, em plena Vila Belmiro. Peixe levanta a taça de campeão da Série B, mas torcida protesta com atuações abaixo durante toda a competição. Adeptos também pedem a saída de Fábio Carille.

No último jogo do ano, Santos, com um time misto, perde para o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro e se despede da Série B com uma derrota.

DEZEMBRO

Visando a próxima temporada, Santos começa a planejar o elenco que vai disputar à Série A. Contudo, antes, a diretoria define a saída de Fábio Carille, que já vivia um clima insustentável.

Marcelo Teixeira começa a pensar em reforços de peso para o retorno do Santos para à Série A. Nomes como de Gabigol, Dudu e até mesmo Neymar começam a ser especulados.

Santos tem como prioridade em dezembro, achar um novo técnico. Após frustrações com Luís Castro, a diretoria vem sofrendo para achar um novo comandante para 2025.

