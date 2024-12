Marcelo Teixeira explica conversas por Neymar: ‘Acompanhamos o processo’

Presidente do Santos comentou o status para o retorno do craque e vê o ídolo como importante para expandir a marca do clube / Crédito: Jogada 10

O Santos segue sem contratar nesta janela de transferência. O Peixe ainda aguarda a chegada de um novo treinador para definir as chegadas e saídas do clube. Contudo, entre a contratação de um comandante e reforços de peso para marcar seu retorno à Série A, o torcedor do Peixe só consegue pensar em um jogador: Neymar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O nome do ídolo do clube ganhou força nos últimos meses, após surgir um rumor que o atacante poderia rescindir seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Contudo, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou como anda as conversas com o astro. Em entrevista ao site do ”ge”, o mandatário disse que acompanha o processo, mas sabe da dificuldade de trazer um jogador deste tamanho neste momento.

“Para 2025, quando você cria uma expectativa de uma formação do grupo, vai criar quando você cita o Neymar. Eu nunca disse que vamos contratar o Neymar. Eu disse que acompanhamos o processo relacionado ao Neymar. Se existir algum tipo de dificuldade, do clube que está com o contrato em vigência e haja um acordo entre clube árabe e o staff e o contrato de jogador, o Santos pode se manifestar. Está pronto o projeto para o Neymar. Pronto dentro do quê? Dentro daquilo que é pertinente”, disse Marcelo Teixeira, que prosseguiu. “Como o Gabriel. O Santos tem condições de pagar o Neymar ou o Gabriel? Lógico que não. O orçamento está ali. (…) Eles têm conhecimento, estão com a proposta em mãos, para ser decidida. Talvez, não sei se chegamos mais cedo, chegamos mais tarde, não importa. O Santos fez a sua situação inerente à formação de um grupo”, completou. Marcelo Teixeira vê Neymar como chance de aumentar a marca ”Santos” Por fim, o mandatário também afirmou que a volta de Neymar seria crucial para expandir de vez a marca ”Santos”. Contudo, ele também vê a possibilidade deste processo acontecer apenas no futuro.