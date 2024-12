Internacional espera oferta por Valencia, mas prioridade é a permanência

Atlético tem interesse na contratação do atacante equatoriano do Internacional para substituir a saída de Paulinho, segundo rádio / Crédito: Jogada 10

O Internacional observa se o Atlético vai oficializar uma proposta pelo atacante Enner Valencia nos próximos dias. Isso porque o Galo estaria interessado no jogador equatoriano para substituir Paulinho, que está de saída para o Palmeiras. A informação é da rádio “Tupi”. Mesmo que tal situação se concretize, a proposta terá que ser atrativa para convencer o Colorado a liberá-lo. Até porque, neste momento, a prioridade de Roger Machado é manter Valencia no elenco. Primeiro por considerar uma opção útil e também a admiração pelo jogador. Ainda por cima, o ataque é um dos setores do elenco que a comissão avaliou a necessidade de reforçar. Ou seja, negociar uma peça frequentemente utilizada não está no planejamento.

Há a necessidade de realizar vendas para equilibrar a sua condição financeira pelo prejuízo sofrido pela tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A saída do argentino Lucas Alario é uma situação mais viável. Até porque não é uma opção tão útil para o comandante.

Internacional trabalha com duas vendas na primeira janela de 2025 Além disso, o Inter encaminhou a liberação de Wesley, um dos destaques da equipe em 2024. Os gaúchos rejeitaram propostas anteriores do Krasnodar, da Rússia. No entanto, a terceira investida do clube europeu, de 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 63 milhões na cotação atual), agradou ao Colorado. Contudo, ainda há detalhes a se discutir. Como, por exemplo, a negociação do abatimento de uma dívida do clube gaúcho com os russos pela aquisição de Wanderson. Caso haja um acordo neste contexto, o desfecho pela venda deve ser positivo. Vale relembrar que o clube gaúcho é dono de 50% dos direitos econômicos do atleta e a outra metade pertence ao Palmeiras. Uma outra chance de saída envolve o volante Rômulo, que despertou o interesse de alguns clubes da Europa e até mesmo dos Estados Unidos. Para liberá-lo, a direção entende que o valor ideal seja 6 milhões de euros (pouco mais de R$ 38 milhões na cotação atual). Por este montante, o Internacional avalia que não haja mais a necessidade de vender jogadores na primeira janela de transferências de 2025. Deste modo, o Internacional conseguiria assegurar outra permanência, a do zagueiro Vitão, pilar do seu setor defensivo até o primeiro semestre. Até porque ele é alvo de assédio de clubes europeus, como Real Betis e Napoli, há algumas janelas de transferência.