Grêmio tem negociações com treinador argentino

Após finalizar os tratos com Pedro Caixinha, anunciado na tarde desta segunda-feira (23) pelo Santos, o Grêmio já iniciou as negociações para contratar um novo treinador. A diretoria busca a contratação de Gustavo Quinteros, de 59 anos, atualmente no Vélez Sarsfield (ARG).

As conversas com Quinteros já estão adiantadas. Desde que percebeu que Caixinha estava “enrolando” para dar uma resposta, o Tricolor passou a buscar alternativas, acelerando as negociações com o plano B.