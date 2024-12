Cruzeiro: Willian lembra frustração de 2024 e expectativa para 2025

O lateral-direito Willian foi um dos principais atletas do Cruzeiro na temporada. Com mais de 60 partidas pela Raposa, ele relembrou a temporada de 2024 e comentou sobre os problemas enfrentados pelo time.

“Acho que a gente acabou se perdendo. No segundo turno, principalmente, não conseguimos manter o mesmo ritmo do primeiro. Não conseguimos nosso maior objetivo, que era ser campeão (da Sul-Americana), e o segundo, que era classificar para a Libertadores pelo Brasileiro, e falhamos nisso”, salientou.

Algo que chamou atenção foi a queda de rendimento do Cruzeiro durante o Campeonato Brasileiro. No fim das contas, o time celeste terminou a temporada fora da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2025. Willian acredita que é necessário tempo para trabalhar com Fernando Diniz.

“Em dois meses não tem como se adaptar ao estilo do Diniz. Com continuidade e tempo, ele vai conseguir fazer com que a gente assimile o que tem passado para nós. O elenco vai ficar fortalecido e, com a continuidade do professor, tenho certeza de que o Cruzeiro vai bem em 2025”, finalizou.