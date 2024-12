Corinthians avisa dupla que não vai dificultar suas saídas do clube

O Corinthians comunicou os atacantes Pedro Henrique e Pedro Raul que eles estão liberados para procurar outras equipes para 2025. Os jogadores seguem sendo atletas do Timão, mas a diretoria não vai dificultar as negociações caso uma proposta chegue para algum desses jogadores.

A dupla chegou ao Timão no começo deste ano, mas não conseguiu render o esperado. O cenário ficou ainda mais difícil quando os reforços chegaram como Talles Magno, Héctor Hernández e Memphis Depay. Além disso, a ascensão de Yuri Alberto prejudicou as chances de um dos dois jogadores crescerem na reta final de temporada.

Além disso, a diretoria entende que a saída dos dois atletas pode abrir espaço na folha salarial para novos reforços. Contudo, os dois jogadores tem condições diferentes de negócios.

Pedro Henrique tem 34 anos e chegou ao Corinthians por cerca de R$ 2,9 milhões. Ele firmou contrato de duas temporadas, até o fim de 2025. Contudo, ele ainda estuda seu futuro e não sabe se vai permanecer no Brasil ou vai para o exterior.

Já o caso de Pedro Raul é mais complicado. Afinal, o Corinthians investiu R$ 25 milhões para tirar o jogador do Toluca, do México. Contudo, dificilmente vai ver alguma equipe fazer uma oferta parecida com o que gastou na época. Além disso, o centroavante acredita que pode dar a volta por cima no Timão e gostaria de permanecer no Parque São Jorge.