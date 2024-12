Atlético Nacional bate Tolima e fica com o Colombiano

Gols ainda na etapa inicial construíram vitória que deu título ao clube de Medellín / Crédito: Jogada 10

O Finalización da Colômbia ficou com o Atlético Nacional. No duelo decisivo contra o Tolima, em Medellín, o Verdolaga venceu por 2 a 0 e consolidou a conquista do seu 18° troféu na principal liga do país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já com seis minutos de bola rolando, os donos da casa abriram caminho para o título com o atacante Alfredo Morelos. Logo após bonita ação de pivô feita pelo lateral Andrés Román, o nome que está no clube por empréstimo do Santos bateu forte, no canto oposto de William Cuesta.

Ainda na etapa inicial, aos 31, o próprio Román aumentou a dianteira da equipe da casa em contra-ataque letal. Após retomada da posse perto do meio-campo, Marino Hinestroza disparou ao ataque onde Andrés acompanhou a corrida e ficou livre de marcação. Desse modo, o camisa 6 recebeu em condições de finalizar cruzado, novamente superando Cuesta. Apesar de ter o domínio da situação, o Atlético não hesitou em ter postura com base em transições rápidas. Assim, mesmo com desvantagem na posse de bola, os comandados pelo técnico mexicano Efraín Juárez terminaram o confronto com mais finalizações gerais bem como na direção da meta do Tolima. Cenário de Libertadores e Sul-Americana Com a conquista do clube da região montanhosa da Colômbia, os classificados para as principais competições continentais ficaram da seguinte maneira:

Libertadores Colômbia 1: Atlético Bucaramanga (campeão do Apertura) Colômbia 2: Atlético Nacional (campeão do Finalización)

Colômbia 3: Tolima (maior pontuação geral) Colômbia 4: Independiente Santa Fe (2ª maior pontuação geral) Sul-Americana