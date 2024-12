Artur Jorge, do Botafogo, avalia sequência da carreira: ‘É uma questão de projeto’

Em entrevista à ''TSF Rádio Notícias', técnico admite que ainda não definiu seu futuro, que pode ser distante do Alvinegro em 2025 / Crédito: Jogada 10

Em meio à indefinição do futuro no Botafogo, Artur Jorge concedeu uma entrevista à “TSF Rádio Notícias” e afirmou que segue avaliando o futuro de sua carreira em 2025. Afinal, o comandante tem mais um ano de contrato com o Alvinegro, porém tem sondagens de clube do Qatar e de seu país natal, Portugal, depois das conquistas do Brasileirão e da Libertadores. “Nesta altura sim (está tudo em aberto), estou avaliando onde será meu próximo ano de 2025. Nesta altura, e depois de sair de Portugal, da minha zona de conforto, não é para mim problema onde quer que seja. É uma questão de projeto. Algo que possa olhar para ele e identificar-me. Saber que serei feliz e ter possibilidade de competir e lutar por títulos”, admitiu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “No próximo ano, o que se pretende é um ano de continuidade do que tem sido uma evolução, continuar a ter sucesso, a ter projetos e possibilidades de competir por títulos. É essa a minha grande ambição para 2025 do ponto de vista profissional”, acrescentou.

Propostas para deixar o Glorioso O dono da SAF do clube, John Textor, e o técnico português tiveram conversas ao longo da semana, porém não houve acerto entre as partes. Assim, o futuro de Artur Jorge será concretizado nos próximos dias. Apesar disso, o treinador participa normalmente do planejamento para 2025. O português tem proposta do Al-Rayyan, do Catar, e sondagens da Arábia Saudita e de Portugal. Os valores são bem vantajosos para o técnico, que deve definir ainda este ano o seu futuro.