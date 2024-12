Vasco tem interesse na contratação do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo

Defensor, de 37 anos, não irá renovar com o Rubro-Negro e como está livre no mercado pode receber uma proposta do Cruz-Maltino

Depois do Flamengo confirmar que não irá renovar com David Luiz, o Vasco sinalizou que pode fazer uma proposta oficial para buscar a contratação do zagueiro para 2025. O jogador também recebeu sondagens de outros clubes e deve definir seu futuro nas próximas semanas. A informação é do portal “ge”.

No momento, o Cruz-Maltino quer reforçar o sistema defensivo, que deixou a desejar em 2024. A diretoria busca a contratação de zagueiros e um nome experiente para ser titular da posição é o alvo do momento. Ainda mais agora com a chegada do técnico Fábio Carille que é conhecido por fortalecer o setor.