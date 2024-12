Vasco encaminha acordo para enfrentar o Madureira em Manaus

Por fim, o elenco principal do clube carioca se reapresenta no dia 6 de janeiro. No entanto, até o momento, não informou em qual rodada as principais estrelas do grupo estarão em campo pelo Estadual.

Antes disso, um time misto irá campo, com atletas formas nas divisões de base. Vale destacar que o Vasco estreia no Campeonato Carioca no dia 12 de janeiro, contra o Nova Iguaçu.