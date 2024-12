São Paulo libera Liziero. Apoiador deve acertar com o Sport

Com contrato até junho de 2025, mas sem espaço no Tricolor paulista, apoiador consegue a sua liberação e está livre para fechar com o Leão

Liziero não ficará no São Paulo em 2025. Embora tenha contrato até junho, o apoiador recebeu a liberação da diretoria são-paulina e, com isso, deve avançar nas conversas com o Sport, que está interessado no jogador para a campanha da próxima temporada, que será a sua volta à Série A do Brasileirão.

Fecha-se assim o ciclo de Liziero no São Paulo. Considerado uma joia da base, o jogador subiu ao time principal e alternou bons e maus momentos. Com pouco espaço, os são-paulinos o emprestou sistematicamente (Internacional e Coritiba) e, em 2023, foi para o Yverdon, da Suíça, por empréstimo. Acabou retornando em junho deste ano, sendo reaproveitado no elenco por Luis Zubeldía. Contudo, quase sempre ficou na reserva e, mais uma vez, sem muitas chances, somou apenas 11 partidas nes último ciclo são-paulino.