Deyverson curte férias com a mulher em Paris

O atacante Deyverson, do Atlético, está curtindo férias na França com sua mulher, Karina. E vem agitando as redes com uma série de fotos mostrando a sua passagem por Paris no seu Instagram. Deyvinho, na sexta-feira, visitou a Torre Eiffel e se divertiu saboreando vários pratos no restaurante que fica dentro de um dos maiores monumentos turísticos do mundo. Já neste sábado o atacante atleticano deu uma passadinha na Eurodisney.

O novo xodó, já recuperado de uma cirurgia no olho direito realizada logo após o fim do Brasileirão-2024, deverá passar o Natal pela Europa e vai seguir curtindo bastante. Afinal, a reapresentação ao Atlético será apenas no dia 8 de janeiro. Até lá, ele e a torcida do Galo esperam que o clube defina logo o novo treinador. Ele assumirá a vaga de Gabriel Milito, dispensado ao final da temporada.